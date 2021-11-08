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США відкривають кордони для туристів: які правила в’їзду

США відкривають кордони для туристів: які правила в’їзду

Associated Press

В’зд до Сполучених Штатів Америки був під забороною протягом 20 місяців.

США відкривають кордони для іноземних туристів після майже двох років заборони. В’їзд дозволено вже від 8 листопада.

Про це повідомляє BBC.

Відтепер кордони відкрито для туристів з понад 30 країн: Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану і 26 країн Шенгенської зони.

Нові правила стосуються не лише авіаперевезень, а й наземних подорожей, повідомляє помічник прес-секретаря Білого дому Кевін Муньос.

Умови в’їзду

Туристи зможуть перетнути кордон лише  в тому випадку, коли матимуть візу й підтвердження однієї дози вакцини Johnson & Johnson або двох доз таких вакцин:

  • Pfizer-BioNTech
  • Moderna
  • AstraZeneca,
  • Covaxin
  • Covishield
  • BIBP/Sinopharm
  • Sinovac

Туристів з вакцинацією та негативним тестом на COVID звільняють від обов’язкового проходження карантину після приїзду до Штатів.

Натомість, якщо ви не хворіли на COVID протягом останніх трьох місяців, через три-п’ять днів після прибуття до США слід пройти ще один COVID-тест.

Невакциновані туристи зможуть в’їхати до країни за умови проходження 10-денного карантину одразу після прибуття.

Дітей до 18 років звільняють від обов’язкового щеплення, але вони також повинні зробити тест на коронавірус через три-п’ять днів після прибуття.

У повідомленні також зазначають, що через великий попит кількість рейсів до США збільшено. 

Нагадаємо, в’зд до США заборонили 20 місяців тому через пандемію COVID-19. 

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