США відкривають кордони для туристів: які правила в’їзду

США відкривають кордони для туристів: які правила в’їзду

В’зд до Сполучених Штатів Америки був під забороною протягом 20 місяців.

США відкривають кордони для іноземних туристів після майже двох років заборони. В’їзд дозволено вже від 8 листопада.

Про це повідомляє BBC.

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Відтепер кордони відкрито для туристів з понад 30 країн: Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану і 26 країн Шенгенської зони.

Нові правила стосуються не лише авіаперевезень, а й наземних подорожей, повідомляє помічник прес-секретаря Білого дому Кевін Муньос.

Умови в’їзду

Туристи зможуть перетнути кордон лише в тому випадку, коли матимуть візу й підтвердження однієї дози вакцини Johnson & Johnson або двох доз таких вакцин:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca,

Covaxin

Covishield

BIBP/Sinopharm

Sinovac

Туристів з вакцинацією та негативним тестом на COVID звільняють від обов’язкового проходження карантину після приїзду до Штатів.

Натомість, якщо ви не хворіли на COVID протягом останніх трьох місяців, через три-п’ять днів після прибуття до США слід пройти ще один COVID-тест.

Невакциновані туристи зможуть в’їхати до країни за умови проходження 10-денного карантину одразу після прибуття.

Дітей до 18 років звільняють від обов’язкового щеплення, але вони також повинні зробити тест на коронавірус через три-п’ять днів після прибуття.

У повідомленні також зазначають, що через великий попит кількість рейсів до США збільшено.

Нагадаємо, в’зд до США заборонили 20 місяців тому через пандемію COVID-19.

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