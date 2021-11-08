США відкривають кордони для туристів: які правила в’їзду

В’зд до Сполучених Штатів Америки був під забороною протягом 20 місяців.
США відкривають кордони для іноземних туристів після майже двох років заборони. В’їзд дозволено вже від 8 листопада.
Про це повідомляє BBC.
Відтепер кордони відкрито для туристів з понад 30 країн: Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану і 26 країн Шенгенської зони.
Нові правила стосуються не лише авіаперевезень, а й наземних подорожей, повідомляє помічник прес-секретаря Білого дому Кевін Муньос.
Умови в’їзду
Туристи зможуть перетнути кордон лише в тому випадку, коли матимуть візу й підтвердження однієї дози вакцини Johnson & Johnson або двох доз таких вакцин:
- Pfizer-BioNTech
- Moderna
- AstraZeneca,
- Covaxin
- Covishield
- BIBP/Sinopharm
- Sinovac
Туристів з вакцинацією та негативним тестом на COVID звільняють від обов’язкового проходження карантину після приїзду до Штатів.
Натомість, якщо ви не хворіли на COVID протягом останніх трьох місяців, через три-п’ять днів після прибуття до США слід пройти ще один COVID-тест.
Невакциновані туристи зможуть в’їхати до країни за умови проходження 10-денного карантину одразу після прибуття.
Дітей до 18 років звільняють від обов’язкового щеплення, але вони також повинні зробити тест на коронавірус через три-п’ять днів після прибуття.
У повідомленні також зазначають, що через великий попит кількість рейсів до США збільшено.
Нагадаємо, в’зд до США заборонили 20 місяців тому через пандемію COVID-19.
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