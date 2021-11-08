Ставив "Реал" на коліна: "Шахтар" вирішив розпрощатися з досвідченим бразильцем

У футболці "гірників" він провів десять років.

Донецький " Шахтар " ухвалив рішення не подовжувати контракт з бразильським футболістом - Дентіньо.

Як зазначив 32-річний форвард, нещодавня гра з "Колосом", де він з'явився на заміну на 85 хвилині, стала його останньою у футболці донецького колективу. Про це Дентіньо розповів у коментарі для FootBoom.

"Так, це правда, мій період у "Шахтарі" добіг кінця. Сьогодні я зіграв свою останню гру у футболці донецького клубу", - сказав Дентіньо.

Зазначимо, що Дентіньо перейшов до "Шахтаря" в 2011 році. Від того часу він провів за "гірників" 198 поєдинків, у яких зумів відзначитися 29 забитими голами та віддати 16 результативних передач. Цього сезону на його рахунку сім ігор та два м'ячі. Також в 2013 році він здавався в оренду до турецького "Бешикташа".

За чутками ЗМІ, контракт із "Шахтарем" спливає у Дентіньо 8 листопада;

Бразилець може продовжити кар'єру на Батьківщині, де одним із варіантів є "Корінтіанс";

За десять років у "Шахтарі" Дентіньо виграв 16 трофеїв - 6 разів ставав переможцем внутрішньої першості та по пять разів підіймав над головою Кубок та Суперкубок України.

Дентиньо прощается с «Шахтером» ⚒



Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!#Shakhtar https://t.co/doiBhtm1Qb pic.twitter.com/09zqGXRNmB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2021

Додамо, що Дентіньо відзначився двома голами у ворота найтитулованішого клубу світу – мадридського "Реала" – у Лізі чемпіонів. "Вершковим" бразилець забив у 2015-му (3:4) та 2020-му (2:0).

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