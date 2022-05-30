Украинка завоевала "серебро" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп заняла второе место на проходящем в албанской Тиране континентальном первенстве.

Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, заняла второе место в рывке с результатом в 94 кг. На одно кило украинку опередила албанка Эваджелия Вели (95 кг).

Отметим, что первая попытка Конотоп оказалась неудачной, однако со второго раза тяжеловеса осилила 90 кг, а в третьей попытке – 94 кг.

В толчке, в свою очередь, Конотоп удались все три попытки, и с результатом 113 кг она добыла малое "золото". С таким же результатом (113 кг) Вели стала второй.

По итогам двоеборья Конотоп завоевала серебряную награду, осилив в сумме 207 кг. До большого "золота" ей не хватило одного кило: чемпионкой из 208 кг стала Вели. "Бронза" – у бельгийки Нины Стеркс (205 кг).

Кроме Конотоп здесь также участвовала и другая украинка – Светлана Самуляк. Она с результатом в 198 кг заняла четвертую строчку.

Конотоп в прошлом году выиграла "золото" континентального первенства в Москве;

Самуляк является "бронзовым" призером чемпионата мира. Кроме того, недавно она завоевала "серебро" юниорского ЧМ по тяжелой атлетике.

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