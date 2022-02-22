Бывший спортсмен ушел из жизни 20 февраля.

В возрасте 61 года умер украинский олимпийский чемпион по плаванию – Александр Сидоренко.

Об этом сообщает MRPL.CITY.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 20 февраля . Что именно стало причиной смерти – не сообщается.

"Это значительная потеря для всех мариупольцев. Александр Сидоренко – один из тех спортсменов, кто прославил наш город во всем мире. Он сделал неоценимый вклад в развитие плавания в городе. Рекордсмен Европы и победитель Олимпийских игр Александр Сидоренко доказал, что Мариуполь – город сильных и уверенных людей. Город настоящих победителей. Его имя навсегда вписано в историю Мариуполя и Украины", — сказал городской голова Вадим Бойченко.

Отметим, что уже в шестнадцатилетнем возрасте Сидоренко стал мастером спорта. Через два года на чемпионате на двухсотметровой дистанции в комплексном плавании установил новый мировой рекорд – 2 минуты 05,24 секунды.

Затем пловец завоевал "золото", установив рекорд Европы на двухсотметровке комплексного плавания. В 1979 году Александр Сидоренко был признан лучшим пловцом страны.

Наибольшего успеха в своей спортивной жизни Сидоренко добился в 1980 году. Тогда на Олимпийских играх он стал чемпионом, выиграав "золото" в комплексном плавании. Через год выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 м, а на чемпионате мира 1982 года снова был первым в этой дисциплине с рекордом – 2:03.30.

С октября 1987 Сидоренко работал начальником ватерпольной команды мастеров "Ильичевец".