Помер український олімпійський чемпіон з плавання

Колишній спортсмен пішов із життя 20 лютого.

У віці 61 року помер український олімпійський чемпіон із плавання - Олександр Сидоренко.

Про це повідомляє MRPL.CITY.

Зазначається, що трагедія трапилася в неділю, 20 лютого . Що саме стало причиною смерті - не повідомляється.

"Це є значною втратою для всіх маріупольців. Олександр Сидоренко – один із тих спортсменів, хто прославив наше місто в усьому світі. Він зробив неоціненний внесок у розвиток плавання у місті. Рекордсмен Європи та переможець Олімпійських ігор Олександр Сидоренко довів, що Маріуполь – місто сильних та впевнених людей. Місто справжніх переможців. Його ім'я назавжди вписано в історію Маріуполя та України", - сказав міський голова Вадим Бойченко.

Зазначимо, що вже у шістнадцятирічному віці Сидоренко став майстром спорту. Через два роки, на чемпіонаті, на двохсотметровій дистанції у комплексному плаванні встановив новий світовий рекорд – 2 хвилини 05,24 секунди.

Потім плавець виборов "золото", встановивши рекорд Європи на двохсотметрівці комплексного плавання. У 1979 році Олександр Сидоренко був визнаний найкращим плавцем країни.

Найбільшого успіху у своєму спортивному житті Сидоренко досяг 1980 року. Тоді на Олімпійських іграх він став чемпіоном, здобувши "золото" у комплексному плаванні. За рік виграв чемпіонат Європи на дистанції 200 м, а на чемпіонаті світу 1982 року знову був першим у цій дисципліні з рекордом – 2:03.30.

Від жовтня 1987 року Сидоренко працював начальником ватерпольної команди майстрів "Іллічівець".