Уже 38 медалей: Украина добыла еще две награды Паралимпиады в Токио

Уже 38 медалей: Украина добыла еще две награды Паралимпиады в Токио

"Сине-желтые" взяли "бронзу" в дзюдо и "серебро" в плавании.

Копилка сборной Украины на Паралимпийских играх-2020 в Токио пополнилась еще двумя наградами.

Александр Назаренко выиграл бронзовую медаль по дзюдо в весовой категории до 90 кг. В "бронзовом" финале он за 15 секунд победил бразильца Артура Кавальканти, завершив схватку ипоном.

Еще одну медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Он завоевал "серебро" на дистанции 400 метров вольным стилем. На Паралимпиаде в Токио для Трусова это уже вторая медаль. Ранее он взял "серебро" на 200-метровке комплексом.

Теперь на Паралимпиаде в Токио у Украины уже 38 медалей: 10 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых медалей. Наша команда идет 5-й в медальном зачете, а по количеству наград расположилась на 4-й позиции.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинцы прекрасно начали соревновательный день 29 августа на Играх в Токио. Оксана Зубковская и Роман Полянский стали чемпионами Паралимпиады-2020.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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