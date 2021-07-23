В киевском "Динамо" появился еще один форвард

22-летний новичок столичного клуба родом из Венесуэлы.

Нынешний чемпион Украины по футболу подписал контракт с еще одним форвардом. В составе киевского "Динамо" появился нападающий Эрик Ремирес — венесуэлец, выступавший за словацкий клуб "ДАК 1904".

Об этом сообщили в пресс служба ФК "Динамо Киев".

С венесуэльским футболистом, который уже прошел медицинский осмотр, подписан контракт на 5 лет. Финансовые подробности этого трансфера в клубе не разглашают.

Известно, что в прошлом чемпионате Словакии Рамирес провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач. Выступления за словацкий клуб он начал в 2019 году.

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В послужном списке Рамиреса также один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Напомним, ранее киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о переходе нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.

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