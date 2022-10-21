20 бутылок водки: подарок Берлускони от Путина нарушает санкции ЕС

В ЕС обвинили Берлускони в нарушении санкций из-за водки от Путина.

20 бутылок водки, которые получил итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони получил в подарок на день рождения от диктатора Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила Европейская комиссия, передает Reuters.

Пакет санкций ЕС запрещает импорт российских товаров, в том числе алкогольные напитки, включая водку, говорится в заявлении пресс-секретаря Комиссии. Исключений для подарков в пакете санкций нет.

Однако в Еврокомиссии уточнили, что исполнение санкций зависит от отдельных государств-членов ЕС. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо действия итальянскими властями.

Скандал с подарками Путина

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, чья партия Forza Italia должна стать членом нового коалиционного правительства Италии, вызвал споры, заявив, что возобновил связь с Путиным и недавно обменялся с ним письмами и подарками.

"На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско [итальянского вина] и таким же милым письмом", – говорил Берлускони.

Обвинения в адрес Зеленского

Также Сильвио Берлускони обвинил украинского президента Владимира Зеленского в развязывании войны против РФ и нападении на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".

В ответ на эти заявления Джорджия Мэлони, которая, как ожидается, станет следующим премьер-министром Италии, заявила, что ее новое правительство будет пронатовским и сильным звеном ЕС, а кто с этим не согласен – не может быть частью нового правительства.

В то же время, по информации СМИ, Берлускони и его партия Forza Italia должны войти в состав нового коалиционного правительства Италии.