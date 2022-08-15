Анджей Дуда: Россия нарушила большое табу

Польский президент отметил, что его страна не будет жалеть усилий и ресурсов, чтобы обеспечить ее армию лучшей и современной техникой.

Кремлевский режим и Россия в целом нарушили крупное табу, которым была жесткая граница безопасности все время после Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня Войска Польского, передает RMF24.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, что было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", — сказал Дуда.

Он заявил, что масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидание некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", — сказал президент Польши.

Дуда поблагодарил за помощь, которую оказывают Украине и ее гражданам поляки. По его словам, Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу. "Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – подчеркнул он.

Польский президент также подчеркнул необходимость, не жалея усилий и ресурсов, обеспечить польскую армию лучшей и современной техникой. Оснащение армии позволит Польше обладать потенциалом, которого боялись бы потенциальные агрессоры.

Напомним, экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию. Как один из вариантов, Валенса предлагает уменьшить население страны-агрессорки до 50 миллионов человек, поскольку за 5-10 лет РФ может снова начать войну.

Читайте также: