Анджей Дуда: Росія порушила велике табу

Польський президент зазначив, що його країна не шкодуватиме зусиль і ресурсів, щоби забезпечити її армію найкращою і найсучаснішою технікою.

Кремлівський режим і Росія загалом порушили велике табу, яким був жорсткий кордон безпеки весь час після Другої світової війни.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час святкування Дня Війська Польського, передає RMF24.

"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації", - сказав Дуда.

Він заявив, що масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.

"Я абсолютно не сумніваюся, що це перевершило очікування декого, а для когось стало цілковитою несподіванкою", - сказав президент Польщі.

Дуда подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам поляки. За його словами, Україна захищає не лише свою землю, а й потенційно Польщу та решту Європи. "Це фактично оборона безпеки Республіки Польща", – підкреслив він.

Польський президент також наголосив на необхідності, не шкодуючи зусиль і ресурсів, забезпечити польську армію найкращою і найсучаснішою технікою. Оснащення армії дозволить Польщі мати потенціал, якого боялися б потенційні агресори.

Нагадаємо, експрезидент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса запропонував розділити Росію. Як один із варіантів, Валенса пропонує зменшити населення країни-агресорки до 50 мільйонів осіб, оскільки за 5-10 років РФ може знову почати війну.

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