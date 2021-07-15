Двоих человек нашли мертвыми на бывшей вилле Версаче

Инцидент произошел за день до годовщины смерти модельера.

В американском штате Флорида в среду, 14 июля, двоих человек нашли мертвыми на бывшей вилле покойного модельера Джанни Версаче в Майами-Бич Versace Mansion, которая сейчас функционирует как отель Casa Casuarina.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что тела обнаружили во время уборки одного из номеров. Правоохранители начали расследование. На данный момент информации о личностях погибших и причинах их смерти нет.

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В то же время 15 июля отмечается годовщина гибели Джанни Версаче. 24 года назад модельера застрелили, когда он возвращался в свой особняк на Оушен Драйв.

В частности, когда Версаче начал подниматься по лестнице к дому, серийный убийца Эндрю Кьюненен выстрелил модельеру в голову.

Кьюненен, которого подозревали в убийстве еще четырех человек, покончил с собой в плавучем доме через восемь дней после стрельбы.

Заметим, что построенная в 1930 году Casa Casuarina была приобретена компанией Versace в 1992 году. С 2015 года вилла работает как бутик-отель.

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