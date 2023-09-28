Евросоюз рассматривает возможность увеличения числа стран-членов до 36

В Мурсии, Испания, 28-29 сентября состоится неформальная встреча министров по общим вопросам и политике расширения ЕС. В ходе этой встречи планируется обсудить возможность расширения ЕС до 36 стран-членов.

Об этом сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

Эта встреча станет подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, среди главных вопросов которой — расширение ЕС.

"Главной темой неформальной встречи министров в первый день, в четверг 28 сентября, будет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов и одновременно усиление поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство будет проведено в 2024 году, на котором будет утверждена новая Стратегическая повестка дня ЕС. Эти два вопроса являются основой его подготовки.

В ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому ЕС для готовности к расширению, сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

Напомним, что послы шести стран НАТО официально начали свою работу в Киеве.