В Польше задержали "графа", лечившего женщин сексом: фото

В Польше задержан 62-летний мужчина, который представлялся женщинам "аристократом" и выманивал у них деньги. Ранее его уже осуждали за то, что он "лечил женщин сексом".

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Польская полиция арестовала 62-летнего мужчину, который обманул двух женщин на сумму почти 20 000 злотых. У мужчины уже была судимость за подобные преступления. Более десяти лет назад он обманом заставил женщин поверить, что может вылечить их с помощью полового акта.

В этот раз мошенник утверждал, что является богатым аристократом, имеющим связи, в частности, с испанской королевской семьей. Мужчина выдавал себя за испанского графа, живущего в роскоши. Он хвастался золотом и дорогими часами, позировал на фоне его частного самолета, яхты и дорогих магазинов в престижных местах.

"Испанский граф" убеждал женщин, что у него возникли временные финансовые трудности, связанные с тем, что банк заблокировал его платежные карты. Чтобы разрешить ситуацию, он просил женщин одолжить ему разные суммы денег на билет на самолет или на срочную медицинскую процедуру. В то же время он предлагал приглашение в Испанию и гостеприимство в своем имении.

62-летнему мужчине удалось обмануть двух женщин, подавших официальное заявление в полицию. "Испанский граф" выманил у них около 20 000 злотых. Однако следователи предполагают, что жертв может быть больше, но пока эти люди еще не обратились в полицию.

Польские издания пишут, что "граф" вышел из тюрьмы несколько лет назад. Тогда он "лечил" онкобольных с помощью секса за 1300 злотых. Своим жертвам он представлялся тестем Антонио Бандераса.

Напомним, в Польше священники в храме устроили оргию, мужчину-проститутку "отбивали" полиция и медики.

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