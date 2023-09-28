Євросоюз розглядає можливість збільшення кількості країн-членів до 36

В Мурсії, що в Іспанії, 28-29 вересня відбудеться неформальна зустріч міністрів із загальних питань та політики розширення ЄС. Під час цієї зустрічі планується обговорити можливість розширення ЄС до 36 країн-членів.

Про це повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС.

Як зазначається, ця зустріч стане підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, серед головних питань якої - розширення ЄС.

"Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день, у четвер 28 вересня, буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів і, водночас, посилення підтримки країн-кандидатів з боку ЄС", - йдеться у повідомленні.

Бельгійське головування буде проведено у 2024 році, на якому буде затверджено новий Стратегічний порядок денний ЄС. Ці два питання є основою для його підготовки.

Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть стосуватися впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому ЄС для готовності до розширення, повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС.

Нагадаємо, що посли шести країн НАТО офіційно почали свою роботу в Києві.