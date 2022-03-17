Facebook удалил дипфейк-видео с Владимиром Зеленским

Соцсеть еще с 2020 года запретила подобные манипуляции.

Социальная сеть Facebook удалила дипфейк с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава Meta по политике безопасности Натаниэль Глейхер.

"Раньше сегодня наши команды обнаружили и удалили дипфейк-видео, в котором утверждалось, что президент Зеленский делает заявление, которое он никогда не делал", — написал Глейхер.

Он также добавил, что видео появилось на сломанном веб-сайте, а затем распространилось в Интернете.

Этот ролик, в котором президент Украины призывает сложить оружие, появился в эфире телеканала «Украина 24», сломанном хакерами. Само видео носит очевидные признаки фальсификации – так, председатель Владимира Зеленского выглядит чужеродно на фоне шеи и торса.

Сразу после злого телеканала сам президент опубликовал видео в своем официальном аккаунте в Instagram. Он заверил украинцев, что война не закончена, и страна продолжит борьбу против российских оккупантов.

О том, что Россия попытается манипулировать сознанием украинцев и даже принудить их к капитуляции знали давно. Об этом говорят многочисленные и подчас успешные атаки на сайты государственных органов Украины и СМИ, а также уничтожение телебашен по всей стране.

Именно о возможности создания дипфейка с президентом еще 2 марта заявлял Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, делающего заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его, значит, это правда. Но это не так. Это разработка дипфейка. Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные из-за таких технологий, почти невозможно отличить от реальных. Знайте – это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены — Украина не будет капитулировать! России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", — говорилось в сообщении на официальной странице ведомства.

Добавим, что власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности, из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.

Об этом сообщили в Канадской комиссии по радио и телевидению 16 марта.