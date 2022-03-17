Facebook видалив дипфейк-відео із Володимиром Зеленським

Соцмережа ще з 2020 року заборонила подібні маніпуляції.

Соціальна мережа Facebook видалила дипфейк із президентом України Володимиром Зеленським, заявив глава Meta з політики безпеки Натаніель Глейхер.

"Раніше сьогодні наші команди виявили і видалили дипфейк-відео, в якому стверджувалося, що президент Зеленський робить заяву, яку він ніколи не робив", - написав Глейхер.

Він також додав, що відео з'явилося на зламаному веб-сайті, а потім поширилося в Інтернеті.

Цей ролик, у якому президент України закликає скласти зброю, з'явився в ефірі телеканалу «Україна 24», зламаному хакерами. Саме відео носить очевидні ознаки фальшування — так, голова Володимира Зеленського виглядає чужорідно на тлі шиї та торса.

Одразу після злому телеканалу сам президент опублікував відео у своєму офіційному обліковому записі в Instagram. Він запевнив українців, що війну не закінчено, і країна продовжить боротьбу проти російських окупантів.

Про те, що Росія спробує маніпулювати свідомістю українців і навіть примусити їх до капітуляції, знали давно. Про це говорять численні та часом успішні атаки на сайти державних органів України та ЗМІ, а також знищення телевеж у всій країні.

Конкретно про можливість створення дипфейку з президентом ще 2 березня заявляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Уявіть, що бачите у телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його, отже, це правда. Але це не так. Це технологія дипфейку. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже неможливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Будьте певні — Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише придумати фейкову перемогу, закрити в себе інтернет та всі контакти з іншим світом", - йшлося у повідомленні на офіційній сторінці відомства.

Додамо, що влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.

Про це повідомили в Канадській комісії з радіо та телебачення 16 березня.