Индия скоро станет самой густонаселенной страной мира – ООН

К концу апреля Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав по этому показателю Китай. С таким прогнозом выступили в ООН в понедельник, 24 апреля.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Численность населения Индии, по подсчетам экспертов, к концу месяца должна достичь более 1,4 млрд человек. Так что государство сравнится по количеству граждан с материковым Китаем. Демографы говорят, что пока сложно говорить, когда Индия официально опередит КНР, но вполне вероятно, что это произойдет уже летом.

Согласно прогнозам ООН, население планеты может возрасти до 8,5 млрд человек к 2030 году, 9,7 млрд - к 2050 году; до 10,4 млрд - к 2100 году.

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