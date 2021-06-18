Из-за утечки химикатов в Чехии погибли два человека

Жителям города Пльзень, где произошло ЧП с химическими веществами, посоветовали не открывать окна.

В пятницу, 18 июня, в результате аварии на промышленном предприятии по очистке сточных вод в городе Пльзень на западе Чехии пострадали семь человек, двое из которых умерли в больнице. Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Утечка веществ с высокой концентрацией соединений серы произошла в закрытых помещениях промышленной компании по очистке сточных вод. Полиция закрыла дороги, ведущие на предприятие.

Пресс-секретарь местной спасательной службы Петр Понкар заявил, что местным жителям ничего не угрожает, однако спасатели рекомендуют людям на всякий случай не открывать окна своих домов.

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После инцидента трое пострадавших сумели самостоятельно выйти из здания, где случилось ЧП, а остальных четырех пришлось выносить и срочно госпитализировать. Двое из них скончались в больнице, еще двое — в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Обстоятельства и причины аварии пока не выяснены. Специалисты зафиксировали в помещении, где произошла утечка химикатов, высокую концентрацию сероводорода и сульфита в воздухе.

Напомним, что у берегов Шри-Ланки почти две недели горел контейнеровоз с химикатами. Рыбный промысел от Панадура в Негомбо прекращено, в стране наблюдается "наибольшее загрязнение пляжей" в истории.

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