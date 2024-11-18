Le Figaro написало о разрешении Великобритании и Франции бить их ракетами по РФ: позже текст статьи изменили

Это произошло после снятия США ограничений на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

В воскресенье, 17 ноября, французское издание Le Figaro сообщило о разрешении Франции и Британии использовать их дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов в глубь России. Впрочем, на следующий день текст статьи изменился.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой Le Figaro.

"Французы и британцы позволили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow", — говорилось в сообщении.

Но уже в понедельник это предложение из текста исчезло. Зато появилась формулировка о прениях в канцеляриях и положительном голосе Макрона.

"В канцеляриях уже шли дебаты о разрешении использования западных ракет против территории России. Эммануэль Макрон призвал к этому во время государственного визита в Германию в мае 2024 года"

Авторы статьи прокомментировали решение США о разрешении ударов дальнобойными ракетами по территории РФ. В частности, речь идет о том, что оно знаменует серьезные изменения в проведении операций ВСУ.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Вероятно, они будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области. Более того, украинцы смогут бить по ключевым частям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

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