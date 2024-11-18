Le Figaro написало про дозвіл Великої Британії та Франції бити їхніми ракетами по РФ: пізніше текст статті змінили

Це сталося після зняття США обмежень на удари далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

У неділю, 17 листопада, французьке видання Le Figaro повідомило про дозвіл Франції та Британії використовувати їхні далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів углиб Росії. Втім наступного дня текст статті змінився.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Французи й британці дозволили Україні завдавати ударів вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow", - йшлося у повідомленні.

Та вже у понеділок це речення з тексту зникло. Натомість з'явилося формулювання про дебати у канцеляріях та позитивний голос Макрона.

"У канцеляріях вже йшли дебати щодо дозволу використання західних ракет проти території Росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року"

Автори статті прокоментували рішення США про дозвіл ударів далекобійними ракетами по території РФ. Зокрема, йдеться про те, що воно знаменує собою серйозні зміни в проведенні операцій ЗСУ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ймовірно, їх застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. Щобільше, українці зможуть бити по ключових частинах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

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