В Одесі пролунав вибух: що відомо

Удень 18 листопада в Одесі пролунав вибух. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

Раніше йшлося про те, що є загроза балістики для Одеси.

Згодом стало відомо, що російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на місто. Є жертви та поранені.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інформація доповнюватиметься.

Раніше йшлося про ймовірний приліт БпЛА у житловий будинок. Зайнялася пожежа.

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