В Одесі пролунав вибух: що відомо

Ворог нещадно атакує місто.
Удень 18 листопада в Одесі пролунав вибух. Мешканців закликали перебувати в укриттях.
Про це пишуть моніторингові канали.
Раніше йшлося про те, що є загроза балістики для Одеси.
Згодом стало відомо, що російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на місто. Є жертви та поранені.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Інформація доповнюватиметься.
Раніше йшлося про ймовірний приліт БпЛА у житловий будинок. Зайнялася пожежа.
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