В Одессе раздался взрыв: что известно

Враг беспощадно атакует город.
Днем 18 ноября в Одессе раздался взрыв. Жителей призвали находиться в укрытиях.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Ранее речь шла о том, что есть угроза баллистики для Одессы.
Впоследствии стало известно, что российские террористы совершили очередную ракетную атаку на город. Есть жертвы и раненые.
"Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Информация будет дополняться.
Ранее речь шла о вероятном прилете БпЛА в жилой дом. Загорелся пожар.
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