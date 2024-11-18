В Одессе раздался взрыв: что известно

Днем 18 ноября в Одессе раздался взрыв. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Ранее речь шла о том, что есть угроза баллистики для Одессы.

Впоследствии стало известно, что российские террористы совершили очередную ракетную атаку на город. Есть жертвы и раненые.

"Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Информация будет дополняться.

Ранее речь шла о вероятном прилете БпЛА в жилой дом. Загорелся пожар.

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