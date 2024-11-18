Нужно ли выкапывать лилии на зиму: советы садоводов

Лилии довольно нежные цветы, определенные сорта которых устойчивы к холодам. Луковицы лилий даже не так боятся понижения температуры, как влажности, которая появляется с наступлением осени. Кроме того, луковицы растения очень любят мыши.

Угрозой для лилий являются и холодные зимы. Если зимы умеренные, любые сорта лилий могут выдержать. При сильных морозах луковицы могут погибнуть.

Нужно ли выкапывать лилии на зиму или нет

Как утверждают опытные садоводы, все зависит от сорта лилий.

Если у вас морозостойкие сорта, такие как азиатские или гибриды ЛА, лилии можно оставлять в земле на зимовку. Если эти растения правильно подготовить к холоду, они способны пережить даже сильные морозы. Главное в подготовке к зиме – это окучивание и мульчирование. Сухие листья, слой опилок, торфа защитят луковицы от промерзания и температурных колебаний.

Однако есть сорта, не выдерживающие низких температур. Восточные гибриды, трубчатые лилии, менее морозостойкие виды нужно выкапывать. Когда листья лилий полностью пожелтеют, их осторожно выкапывают. Пожелтевшие листья – это сигнал, что растение завершило вегетацию, и луковицы готовы к зимнему хранению.

Еще один важный фактор, который нужно учитывать, решая выкапывать лилии на зиму или нет – это состав, условия почвы. Если почва глинистая, участок склонен к подтоплению, лилии лучше выкопать. Вода, влажность холодное время на таких почвах может накапливаться, что может вызвать гниение даже самых выносливых сортов. В таком случае растения лучше не оставлять в земле на зиму. Как альтернативный вариант, можно применить дополнительные меры, как дренаж, которые помогут решить проблему с влажностью.

Как хранить луковицы лилий зимой

Выкопанные луковицы очистить от земли, просушить. Поврежденные или пораженные части лучше удалить, а сами луковицы обработать фунгицидом для предотвращения развития грибковых заболеваний.

Место хранения лилий должно быть не слишком сухим, чтобы луковички за зиму не сморщились, не слишком влажным, чтобы луковицы не плесневели или не проросли раньше времени. Температура в месте хранения должна быть умеренной, не минусовой. Для хранения необходима хорошая вентиляция.

Луковицы разместить в ящиках с торфом, песком или опилками, обеспечивая вентиляцию, в прохладном и сухом месте, идеально подойдет погреб или холодильник, лоджия.

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