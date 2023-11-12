Как размножить хризантемы: черенкование цветов осенью

Как и когда размножить хризантему осенью – основные правила

Хризантему можно размножать высевом семян на рассаду, делением куста и укоренившимися черенками.

Как размножать хризантему черенками

Черенковать хризантему можно весной и осенью.

Черенкование весной в открытом грунте проводят в сроки апрель-май, когда окончательно пройдет угроза длительных заморозков. Для весенней черенки весной из подвала выносят куст, из которого в тепле начинают быстро нарастать побеги. Когда они достигают длины 10-12 сантиметров, их срезают для черенки.

Размножение хризантем черенками осенью

Оптимальное время осеннего черенкования – конец октября и начало ноября. Именно позднюю осень считают лучшим периодом для черенкования.

Как подготовить почву для хризантем

Лучшая почва для черенки – смесь торфа, лесной земли с песком или перлит. Чтобы снизить кислотность почвы добавляют гашеную известь, измельченный мел или доломитовую муку.

Весеннее размножение хризантем черенками

Если размножаем хризантему в октябре, нужно отобрать побеги длиной от 7 до 15 см, а если позже – длиной 5-6 см.

Для черенкования нужно брать побеги, имеющие 2-3 междоузлия и от 3-4 листьев.

Побеги не должны быть слабыми, одревесневшими и слишком мягкими. Из мягкого или поврежденного стебля вряд ли получится вырастить новое растение.

Нужно нарезать черенки из средней части побега. Срез над почкой нужно делать косым.

Срезанные побеги нужно оставить в воде, можно добавить стимулятор роста.

После появления корней, побеги нужно сразу высадить в почву – длительное пребывание корешков в воде может привести к их гниению и безрезультатному укоренению в почве.

После этого хризантему можно высаживать, например, в теплицу.

При таком способе укоренения важно обеспечить посадкам тепличные условия, накрыв их прозрачной банкой, пленкой или пластиковой бутылкой.

Резкие перепады температур препятствуют укоренению (оптимальная температура для черенков составляет 23-25°C).

Не стоит слишком часто увлажнять почву, иначе черенки заплесневеют и погибнут от поражения грибковой инфекцией.

Регулярные проветривания предотвращают появление плесени на поверхности почвы.

Размножению черенкованием из срезанных стеблей поддаются исключительно отечественные хризантемы. Зарубежные экземпляры обрабатываются специальными химическими растворами, которые препятствуют старению и попутно делают невозможным проращивание корней.

Размножить хризантемы можно разными способами и в разное время года. Для успешного процесса важно соблюдать сроки посадки, использовать подходящий по сезону метод выращивания и обеспечить молодым кустам надлежащие условия и уход, особенно на этапе укоренения.

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