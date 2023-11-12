Как размножить хризантемы: черенкование цветов осенью

Как и когда размножить хризантему осенью – основные правила
Хризантему можно размножать высевом семян на рассаду, делением куста и укоренившимися черенками.
Как размножать хризантему черенками
Черенковать хризантему можно весной и осенью.
Черенкование весной в открытом грунте проводят в сроки апрель-май, когда окончательно пройдет угроза длительных заморозков. Для весенней черенки весной из подвала выносят куст, из которого в тепле начинают быстро нарастать побеги. Когда они достигают длины 10-12 сантиметров, их срезают для черенки.
Размножение хризантем черенками осенью
Оптимальное время осеннего черенкования – конец октября и начало ноября. Именно позднюю осень считают лучшим периодом для черенкования.
Как подготовить почву для хризантем
Лучшая почва для черенки – смесь торфа, лесной земли с песком или перлит. Чтобы снизить кислотность почвы добавляют гашеную известь, измельченный мел или доломитовую муку.
Весеннее размножение хризантем черенками
- Если размножаем хризантему в октябре, нужно отобрать побеги длиной от 7 до 15 см, а если позже – длиной 5-6 см.
- Для черенкования нужно брать побеги, имеющие 2-3 междоузлия и от 3-4 листьев.
- Побеги не должны быть слабыми, одревесневшими и слишком мягкими. Из мягкого или поврежденного стебля вряд ли получится вырастить новое растение.
- Нужно нарезать черенки из средней части побега. Срез над почкой нужно делать косым.
- Срезанные побеги нужно оставить в воде, можно добавить стимулятор роста.
- После появления корней, побеги нужно сразу высадить в почву – длительное пребывание корешков в воде может привести к их гниению и безрезультатному укоренению в почве.
- После этого хризантему можно высаживать, например, в теплицу.
- При таком способе укоренения важно обеспечить посадкам тепличные условия, накрыв их прозрачной банкой, пленкой или пластиковой бутылкой.
- Резкие перепады температур препятствуют укоренению (оптимальная температура для черенков составляет 23-25°C).
- Не стоит слишком часто увлажнять почву, иначе черенки заплесневеют и погибнут от поражения грибковой инфекцией.
- Регулярные проветривания предотвращают появление плесени на поверхности почвы.
Размножению черенкованием из срезанных стеблей поддаются исключительно отечественные хризантемы. Зарубежные экземпляры обрабатываются специальными химическими растворами, которые препятствуют старению и попутно делают невозможным проращивание корней.
Размножить хризантемы можно разными способами и в разное время года. Для успешного процесса важно соблюдать сроки посадки, использовать подходящий по сезону метод выращивания и обеспечить молодым кустам надлежащие условия и уход, особенно на этапе укоренения.
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