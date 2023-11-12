Як розмножити хризантеми: живцювання квітів восени

Як і коли розмножити хризантему восени - основні правила

Хризантему можна розмножувати висівом насіння на розсаду, діленням куща та укоріненими живцями.

Як розмножувати хризантему живцями

Черенкувати хризантему можна навесні та восени.

Живцювання весною у відкритому ґрунті проводять у терміни квітень-травень, коли остаточно пройде загроза тривалих заморозків. Для весняного живцювання навесні з підвалу виносять кущ, з якого в теплі починають швидко наростати пагони. Коли вони досягають довжини 10-12 сантиметрів, їх зрізають для живцювання.

Розмноження хризантем живцями восени

Оптимальний час осіннього живцювання — кінець жовтня та початок листопада. Саме пізню осінь вважають найкращим періодом для живцювання.

Як підготувати ґрунт для хризантем

Найкращий ґрунт для живцювання — суміш торфу, лісової землі з піском або перліт. Щоб знизити кислотність ґрунту додають гашене вапно, подрібнену крейду або доломітове борошно.

Весіннє розмноження хризантем живцями

Якщо розмножуємо хризантему у жовтні, потрібно відібрати пагони довжиною від 7 до 15 см, я якщо пізніше — довжиною 5-6 см.

Для живцювання потрібно брати пагони, які мають 2-3 міжвузля і від 3-4 листя.

Пагони не повинні бути слабкими, здерев’янілими та так само занадто м’якими. З м’якого або пошкодженого стебла навряд чи вийде виростити нову рослину.

Потрібно нарізати живці з середньої частини пагона. Зріз над брунькою потрібно робити косим.

Зрізані пагони потрібно залишити у воді, можна додати стимулятор росту.

Після появи коренів, пагони потрібно відразу висадити в ґрунт — тривале перебування корінців у воді може привести до їх гниття і безрезультатно укоріненню в ґрунті.

Після цього хризантему можна висаджувати, наприклад, у теплицю.

При такому способі вкорінення важливо забезпечити посадкам тепличні умови, накривши їх прозорою банкою, плівкою або пластиковою пляшкою.

Різкі перепади температур перешкоджають укоріненню (оптимальна температура для живців становить 23-25 ​​° C).

Не варто занадто часто зволожувати ґрунт, інакше живці запліснявіють і загинуть від ураження грибковою інфекцією.

Регулярні провітрювання запобігати появу цвілі на поверхні ґрунту.

Розмноженню живцюванням зі зрізаних стебел піддаються виключно вітчизняні хризантеми. Закордонні екземпляри обробляються спеціальними хімічними розчинами, які перешкоджають старінню і попутно унеможливлюють пророщування коріння.

Розмножити хризантеми можна різними способами й в різний час року. Для успішного процесу важливо дотримуватися термінів посадки, використовувати відповідний по сезону метод вирощування і забезпечити молодим кущах належні умови та догляд, особливо на етапі вкорінення.

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