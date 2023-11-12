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Як розмножити хризантеми: живцювання квітів восени

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як розмножити хризантеми: живцювання квітів восени

Розмноження хризантем живцями

Як і коли розмножити хризантему восени - основні правила

Хризантему можна розмножувати висівом насіння на розсаду, діленням  куща та укоріненими живцями.

Як розмножувати хризантему живцями

Черенкувати хризантему можна навесні та восени. 

Живцювання весною у відкритому ґрунті проводять у терміни квітень-травень, коли остаточно пройде загроза тривалих заморозків. Для весняного живцювання навесні з підвалу виносять  кущ, з якого в теплі починають швидко наростати пагони. Коли вони досягають довжини 10-12 сантиметрів, їх зрізають для живцювання. 

Розмноження хризантем живцями восени

Оптимальний час осіннього живцювання  — кінець жовтня та початок листопада. Саме пізню осінь вважають найкращим періодом для живцювання.

 Як підготувати ґрунт для хризантем

Найкращий ґрунт для живцювання — суміш торфу, лісової землі з піском або перліт. Щоб знизити кислотність ґрунту додають гашене вапно, подрібнену крейду або доломітове борошно.

Весіннє розмноження хризантем живцями 

  • Якщо розмножуємо хризантему у жовтні, потрібно відібрати пагони довжиною від 7 до 15 см, я якщо пізніше — довжиною 5-6 см.
  • Для живцювання потрібно брати пагони, які мають 2-3 міжвузля і від 3-4 листя. 
  • Пагони не повинні бути  слабкими, здерев’янілими та так само занадто м’якими.  З м’якого або пошкодженого стебла навряд чи вийде виростити нову рослину.
  • Потрібно нарізати живці з середньої частини пагона. Зріз над брунькою потрібно робити косим.
  • Зрізані пагони потрібно  залишити у воді, можна додати стимулятор росту.
  • Після появи коренів, пагони потрібно відразу висадити в ґрунт — тривале перебування корінців у воді може привести до їх гниття і безрезультатно укоріненню в ґрунті.
  • Після цього хризантему можна висаджувати, наприклад, у теплицю. 
  • При такому способі вкорінення важливо забезпечити посадкам тепличні умови, накривши їх прозорою банкою, плівкою або пластиковою пляшкою.
  • Різкі перепади температур перешкоджають укоріненню (оптимальна температура для живців становить 23-25 ​​° C).
  • Не варто занадто часто зволожувати ґрунт, інакше живці запліснявіють і загинуть від ураження грибковою інфекцією.
  • Регулярні провітрювання запобігати появу цвілі на поверхні ґрунту.

Розмноженню живцюванням зі зрізаних стебел піддаються виключно вітчизняні хризантеми. Закордонні екземпляри обробляються  спеціальними хімічними розчинами, які перешкоджають старінню і попутно унеможливлюють пророщування коріння.

Розмножити хризантеми можна різними способами й в різний час року. Для успішного процесу важливо дотримуватися термінів посадки, використовувати відповідний по сезону метод вирощування і забезпечити молодим кущах належні умови та догляд, особливо на етапі вкорінення.

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Дата публікації
Перегляди
322
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