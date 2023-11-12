Як розмножити хризантеми: живцювання квітів восени

Як і коли розмножити хризантему восени - основні правила
Хризантему можна розмножувати висівом насіння на розсаду, діленням куща та укоріненими живцями.
Як розмножувати хризантему живцями
Черенкувати хризантему можна навесні та восени.
Живцювання весною у відкритому ґрунті проводять у терміни квітень-травень, коли остаточно пройде загроза тривалих заморозків. Для весняного живцювання навесні з підвалу виносять кущ, з якого в теплі починають швидко наростати пагони. Коли вони досягають довжини 10-12 сантиметрів, їх зрізають для живцювання.
Розмноження хризантем живцями восени
Оптимальний час осіннього живцювання — кінець жовтня та початок листопада. Саме пізню осінь вважають найкращим періодом для живцювання.
Як підготувати ґрунт для хризантем
Найкращий ґрунт для живцювання — суміш торфу, лісової землі з піском або перліт. Щоб знизити кислотність ґрунту додають гашене вапно, подрібнену крейду або доломітове борошно.
Весіннє розмноження хризантем живцями
- Якщо розмножуємо хризантему у жовтні, потрібно відібрати пагони довжиною від 7 до 15 см, я якщо пізніше — довжиною 5-6 см.
- Для живцювання потрібно брати пагони, які мають 2-3 міжвузля і від 3-4 листя.
- Пагони не повинні бути слабкими, здерев’янілими та так само занадто м’якими. З м’якого або пошкодженого стебла навряд чи вийде виростити нову рослину.
- Потрібно нарізати живці з середньої частини пагона. Зріз над брунькою потрібно робити косим.
- Зрізані пагони потрібно залишити у воді, можна додати стимулятор росту.
- Після появи коренів, пагони потрібно відразу висадити в ґрунт — тривале перебування корінців у воді може привести до їх гниття і безрезультатно укоріненню в ґрунті.
- Після цього хризантему можна висаджувати, наприклад, у теплицю.
- При такому способі вкорінення важливо забезпечити посадкам тепличні умови, накривши їх прозорою банкою, плівкою або пластиковою пляшкою.
- Різкі перепади температур перешкоджають укоріненню (оптимальна температура для живців становить 23-25 ° C).
- Не варто занадто часто зволожувати ґрунт, інакше живці запліснявіють і загинуть від ураження грибковою інфекцією.
- Регулярні провітрювання запобігати появу цвілі на поверхні ґрунту.
Розмноженню живцюванням зі зрізаних стебел піддаються виключно вітчизняні хризантеми. Закордонні екземпляри обробляються спеціальними хімічними розчинами, які перешкоджають старінню і попутно унеможливлюють пророщування коріння.
Розмножити хризантеми можна різними способами й в різний час року. Для успішного процесу важливо дотримуватися термінів посадки, використовувати відповідний по сезону метод вирощування і забезпечити молодим кущах належні умови та догляд, особливо на етапі вкорінення.
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