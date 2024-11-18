Чи викопувати лілії на зиму: поради садівників

Лілії досить ніжні квіти, певні сорти яких стійкі до холодів. Цибулини лілій навіть на так бояться пониження температури, як вологості, яка з’являється з настанням осені. Крім того, цибулини рослини дуже люблять миші.

Загрозу для лілій становлять і зими. Якщо зими помірні, то будь-які сорти лілій можуть витримати. При сильних морозах цибулини можуть загинути.

Чи потрібно викопувати лілії на зиму, чи ні

Як стверджують досвідчені садівники, все залежить від сорту лілій.

Якщо у вас морозостійкі сорти, такі як азійські або гібриди ЛА, лілії можна залишати в землі на зимівлю. Якщо ці рослини правильно підготувати до холодів, вони здатні пережити навіть сильні морози. Головне в підготовці до зими — це підгортання і мульчування.Сухе листя, шар тирси, торфу захистить цибулини від промерзання і температурних коливань.

Однак є сорти, які не витримують низьких температур. Східні гібриди, трубчасті лілії, менш морозостійкі види потрібно викопувати. Як листя лілій повністю пожовтіє, їх обережно виймають із ґрунту. Пожовтіле листя -- це сигнал, що рослина завершила вегетацію, і цибулини готові до зимового зберігання.

Ще один важливий фактор, який потрібно враховувати, вирішуючи викопувати лілії на зиму чи ні — це склад, умови ґрунту. Якщо ґрунт глинистий, ділянка схильна до підтоплення, лілії краще викопати. Вода, волога у холодну пору на таких ґрунтах може накопичуватися, що може викликати гниття навіть найвитриваліших сортів. У такому разі рослини краще викопати. Як альтернативний варіант, можна застосувати додаткові заходи, як то дренаж, що допоможуть розв'язати проблему.

Як зберігати цибулини лілій взимку

Викопані цибулини очистити від землі, просушити. Пошкоджені чи уражені частини краще видалити, а самі цибулини обробити фунгіцидом для запобігання розвитку грибкових хвороб.

Місце зберігання лілій повинно бути не надто сухим, щоб цибулинки за зиму не зморщилися, не занадто вологим, щоб цибулини не пліснявіли або не проросли завчасно, Температура в місці зберігання повинна бути помірною, не мінусовою. Для зберігання необхідна гарна вентиляція.

Цибулини розмістити у ящиках з торфом, піском або тирсою, забезпечуючи вентиляцію. Зберігати потрібно в прохолодному і сухому місці, ідеально підійде льох або холодильник, лоджія.

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