Лувр и галерея Уффици подали в суд на Pornhub

Pornhub создал эротические аудиогиды для ведущих музеев мира. Их озвучила порноактриса и амбасадорка бренда Аса Акира.
Французский музей Лувр и галерея Уффици во Флоренции подали иски к владельцам сайта Pornhub из-за онлайн-гида. Pornhub создал тематические аудиогиды "Классическая обнаженная натура" для шести крупнейших музеев мира, чтобы "побудить людей чаще посещать художественные институты и внимательнее изучать классические произведения".
Как сообщает Daily Mail, Лувр и галерея Уффици обвиняют Pornhub в нарушении их прав.
Представители музеев требуют, чтобы компания удалила с сайта цифровые копии работ, оригиналы которых находятся в экспозиции этих учреждений:
"Pornhub получил сообщение от наших юристов. Мы ожидаем, что работы будут немедленно сняты", — заявил представитель Лувра.
В галерее Уффици отметили, что, согласно итальянскому законодательству, музей должен дать согласие на использование произведений из его коллекции в коммерческих целях. Однако галерея Уффици такого согласия не давала. В музее уверены, что порносайт использует шедевры классического искусства для рекламы.
Избранные произведения искусства и скульптуры можно посмотреть онлайн или лично посетив залы Лувра, музея д'Орсе, галереи Уффици, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи и музея Прадо.
Напомним, Pornhub выпустил коллекцию эротических фильмов, которым более 100 лет. В компании уточняют, что люди начали снимать порно с тех пор, как осознали, что могут создавать кино.