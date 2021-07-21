Лувр и галерея Уффици подали в суд на Pornhub

Лувр и галерея Уффици подали в суд на Pornhub

Pornhub создал эротические аудиогиды для ведущих музеев мира. Их озвучила порноактриса и амбасадорка бренда Аса Акира.

Французский музей Лувр и галерея Уффици во Флоренции подали иски к владельцам сайта Pornhub из-за онлайн-гида. Pornhub создал тематические аудиогиды "Классическая обнаженная натура" для шести крупнейших музеев мира, чтобы "побудить людей чаще посещать художественные институты и внимательнее изучать классические произведения".

Как сообщает Daily Mail, Лувр и галерея Уффици обвиняют Pornhub в нарушении их прав.

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Представители музеев требуют, чтобы компания удалила с сайта цифровые копии работ, оригиналы которых находятся в экспозиции этих учреждений:

"Pornhub получил сообщение от наших юристов. Мы ожидаем, что работы будут немедленно сняты", — заявил представитель Лувра.

В галерее Уффици отметили, что, согласно итальянскому законодательству, музей должен дать согласие на использование произведений из его коллекции в коммерческих целях. Однако галерея Уффици такого согласия не давала. В музее уверены, что порносайт использует шедевры классического искусства для рекламы.

Избранные произведения искусства и скульптуры можно посмотреть онлайн или лично посетив залы Лувра, музея д'Орсе, галереи Уффици, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи и музея Прадо.

Напомним, Pornhub выпустил коллекцию эротических фильмов, которым более 100 лет. В компании уточняют, что люди начали снимать порно с тех пор, как осознали, что могут создавать кино.

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