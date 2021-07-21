Названы самые частые причины смертей украинцев с начала года

Названы самые частые причины смертей украинцев с начала года

Многие умерли и по внешним причинам.

Умерло в Украине в течение пяти месяцев 2021 года 299 964 человек. Подавляющее большинство стали жертвами болезни системы кровообращения, сердца, онкологии и коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, согласно официальной информации, 185 828 человек с января по май 2021 года умерли из-за последствий болезней системы кровообращения, в частности, от ишемической болезни сердца — 129 918 человек, от инсульта — 35 424 человек.

От последствий туберкулеза умерло 1264 человек, от ВИЧ — 983 граждан.

Рак стал причиной смерти 30 333 пациентов. Из-за эндокринных заболеваний ушли из жизни 947 украинцев, в частности от сахарного диабета умерло 874 человека. А вот коронавирус унес жизни 33 912 человек.

В результате внешних факторов погибло в январе-мае 11 345 украинцев. В частности, в ДТП — 1172 человек утонули — 390, погибли в пожаре — 671, случайно отравились (кроме алкоголя) — 766, отравились алкоголем — 881, покончили жизнь самоубийством — 2 356. Умышленных убийств зафиксировано 537.

Напомним, в Украине в конце июня стало смертей среди населения. Одной из причин украинские ученые называют невыносимую жару.

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