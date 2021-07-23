На Филиппинах миллионам детей запретили выходить из дома

О новых ограничениях объявили через две недели после того, как был снят запрет на выход совершеннолетних из дома, который действовал с марта 2020 года.

На Филиппинах из-за опасности распространения штамма Дельта власти обязали миллионы детей в возрасте от пяти до 17 лет не выходить из дома.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Интерфакс.

"Вариант Дельта — более заразен и опасен", — напомнил пресс-секретарь президента Гарри Роке.

Также отмечается, что новые ограничительные меры коснутся столичного региона страны, а также четырех других провинций Филиппин. В частности, усиливаются ограничения по количеству людей, которые принимают пищу в помещениях, посещающих салоны красоты и религиозные собрания.

О новых ограничениях объявили через две недели после того, как был снят запрет на выход совершеннолетних из дома, который действовал с марта 2020 года. Однако этот запрет часто нарушалась. Правительство объясняло этот запрет тем, что дети и подростки могут заразиться вирусом и передать его старшим родственникам.

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