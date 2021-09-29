На Канарах начали появляться ядовитые облака (видео)

Лава добралась до океана.

На испанском острове Пальма (Канарские острова) после извержения вулкана Кумбре-Велья лава добралась до Атлантического океана, что может привести к выбросам токсичных газов по мере попадания лавы в морскую воду.

Об этом сообщает агентство AFP.

Испанские власти со своей стороны объявила площадь в две морские мили (примерно 3,7 км) вокруг выброса газов зоной отчуждения и запретила там движение судов.

Эксперты утверждают, что попадание лавы в морскую воду приведет к тому, что в воздух поднимутся токсичные облака, а раскаленная порода взрываться.

Между тем исследователи сообщили, что поток лавы уже достиг моря на пляже Плайя-Нуэва. Также ученые показали, как начали возникать ядовитые облака.

La colada de lava ya ha cruzado la Carretera de la Costa/The lava flow has already crossed the Carretera de la Costa #LaPalma #LaPalmaEruption #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/kinjat56tb — INVOLCAN (@involcan) September 28, 2021

Напомним, в результате извержения вулкана на испанском острове, которое началось 19 сентября 2021 года, было уничтожено около 600 домов, более 6000 человек были эвакуированы.

Специалисты считают, что нынешнее извержение может продолжаться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия. Тогда жертвой стал один человек, который отравился токсичными газами.

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