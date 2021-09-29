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На Канарах почали з'являтися отруйні хмари (відео)

На Канарах почали з'являтися отруйні хмари (відео)

Associated Press

Лава дісталася до океану.

На іспанському острові Пальма (Канарські острови) після виверження вулкана Кумбре-Велья лава дісталася до Атлантичного океану, що може призвести до викидів токсичних газів у міру потрапляння лави до морської води. 

Про це повідомляє агентство AFP.

Іспанська влада зі свого боку оголосила площу в дві морські милі (приблизно 3,7 км) навколо викиду газів зоною відчуження і заборонила там рух суден.

Експерти стверджують, що потрапляння лави в морську воду призведе до того, що в повітря піднімуться токсичні хмари, а розпечена порода вибухатиме.

Тим часом дослідники повідомили, що потік лави вже досяг моря на пляжі Плая-Нуева. Також вчені показали, як  почали виникати отруйні хмари.

Нагадаємо, у результаті виверження вулкана на іспанському острові, яке почалося 19 вересня 2021, було знищено близько 600 будинків, понад 6 тисяч осіб були евакуйовані.

Фахівці вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці.

Попередній раз на острові в 1971 році вивергався вулкан Тенегія. Тоді жертвою стала одна людина, що отруїлася токсичними газами.

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