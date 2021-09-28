Ювентус - Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ювентус - Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Стара синьйора" прийматиме "пенсіонерів" у битві за лідерство в квартеті H.

У середу, 29 вересня, відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 між "Ювентусом" і "Челсі".

Команди зіграють на домашньому стадіоні "б'янконері" в Турині, який вміщує 41 тисячу глядачів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Ювентус - Челсі

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Ювентус - Челсі

Букмекерські контори у прийдешньому поєдинку віддають перевагу лондонцям. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 2.21, а на перемогу італійського гранда - 3.70. Нічия - 3.45.

В іншому матчі другого туру групи H у Санкт-Петербурзі зустрінуться "Зеніт" і шведський "Мальме". Цей поєдинок розпочнеться 29 вересня о 19:45 за київським часом.

У першому турі Ліги чемпіонів "Ювентус" розбив "Мальме" (3:0), а "Челсі" обіграв "Зеніт" (1:0).

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