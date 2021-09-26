Извержение вулкана на Канарах: количество пострадавших домов приближается к 500, эвакуировали около 6 тысяч человек

Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов.
Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил, что полосы расчистили от пепла и рейсы снова возможно принимать.
Об этом сообщат El Pais.
"Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов", — сообщили в воскресенье 26 сентября. В то же время, ряд авиакомпаний временно отменили полеты на остров.
Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения — более 1300 гектаров.
Количество домов, пострадавших в результате извержения приближается к 500. Из них 449 разрушены и 45 повреждены. С начала извержения эвакуировали около 6000 человек.
Напомним:
- Вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.