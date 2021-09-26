Извержение вулкана на Канарах: количество пострадавших домов приближается к 500, эвакуировали около 6 тысяч человек

Извержение вулкана на Канарах: количество пострадавших домов приближается к 500, эвакуировали около 6 тысяч человек

Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов.

Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил, что полосы расчистили от пепла и рейсы снова возможно принимать.

Об этом сообщат El Pais.

"Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов", — сообщили в воскресенье 26 сентября. В то же время, ряд авиакомпаний временно отменили полеты на остров.

Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения — более 1300 гектаров.

Количество домов, пострадавших в результате извержения приближается к 500. Из них 449 разрушены и 45 повреждены. С начала извержения эвакуировали около 6000 человек.

Напомним:

Вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Новости мира: на острове Ла-Пальма усилилось извержения вулкана

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