Украина готова к отопительному сезону — Денис Шмыгаль

Кроме того, субсидии получат все, кто в них нуждается.

Украинское правительство разработало четкий план с тарифной политики и стабильного отопительного сезона. В Украине цена на газ стабильная — менее 8 грн за кубический метр.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 24 сентября.

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"Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд кубов. В 2017 году 16,8 млрд кубов. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период", — резюмировал Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что тарифы на газ для населения неизменны:

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", — отметил глава правительства.

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