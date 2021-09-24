Правительство разработало план для стабильности отопительного сезона: 5 шагов

Премьер-министр Украины рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство разработало четкий план тарифной политики и стабильного отопительного сезона, который состоит из пяти просчитанных шагов.

Более подробно об этом стало известно во время "Часа вопросов к правительству в Верховной Раде" 24 сентября.

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"Первое. Тарифы на газ для населения неизменны. В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул: в Украине цена стабильна — менее 8 грн за кубический метр, хотя в Европе сейчас цена уже превышает 25 грн за кубический метр.

"Второе. Тарифы на тепло и горячую воду устанавливают местные власти. Мы обеспечили все условия, чтобы повышение тарифов не произошло, и будем на этом настаивать. Государственная компания "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах", — отметил Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул спикер, у местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. По его словам, уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом". Он добавил, что правительство со своей стороны работает над вопросом компенсации для ТКЭ разницы в тарифах, а также в вопросе реструктуризации той задолженности, которая существует в этих предприятий.

"Третье. Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 грн за кВт-ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт-час в месяц. Для тех, кто потребляет больше — тариф останется без изменений", — отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль также отметил, что субсидии получат все, кто в них нуждается.

"Четвертое. Правительство вместе с народными депутатами предложило дополнительно в этом году выделить 12 млрд грн на программу субсидий. Субсидии получат все, кто действительно нуждается — это около 3 млн домохозяйств", — отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, до начала отопительного сезона у государства хватает средств на все выплаты, и никакой задолженности по субсидиям нет.

"Пятое. Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд кубов. В 2017 году -16,8 млрд кубов. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период", — резюмировал Денис Шмыгаль.

Напомним, в июле 2021 года НКРЕКП приняла решение о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине отныне будет местная власть, а не правительство.

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