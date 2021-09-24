Уряд розробив план для стабільності опалювального сезону: 5 кроків

Премє'р-міністр України розповів, що буде з тарифами і цінами на комунальні послуги для населення.

За словами Дениса Шмигаля, уряд розробив чіткий план із тарифної політики та стабільного опалювального сезону, який складається з п'яти прорахованих кроків.

Більш детально про це стало відомо під час "Години запитань до уряду у Верховній Раді" 24 вересня.

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"Перше. Тарифи на газ для населення незмінні. У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 грн. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року", - зауважив очільник уряду.

Прем'єр-міністр наголосив: в Україні ціна стабільна — менш ніж 8 грн за кубічний метр, хоча у Європі зараз ціна вже перевищує 25 грн за кубічний метр.

"Друге. Тарифи на тепло та гарячу воду встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося, і будемо на цьому наполягати. Державна компанія "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна також не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах", - відзначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив спікер, у місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. За його словами, вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом". Він додав, що уряд зі свого боку працює над питанням компенсації для ТКЕ різниці в тарифах, а також в питанні реструктуризації тієї заборгованості, яка існує в цих підприємств.

"Третє. Уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств від 1 жовтня. Тариф складе 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менше 250 кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін", - зазначив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також наголосив, що субсидії отримають усі, хто їх потребує.

"Четверте. Уряд разом із народними депутатами запропонував додатково цього року виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Субсидії отримають всі, хто дійсно потребує - це близько 3 млн домогосподарств", - зауважив прем'єр-міністр.

За словами очільника уряду, до початку опалювального сезону в держави вистачає коштів на всі виплати, і жодної заборгованості по субсидіях немає.

"П'яте. Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність регіонів становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд кубічних метрів. Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 млрд кубів. У 2017 році —16,8 млрд кубів. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період", - резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у липні 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про те, що встановлювати тарифи на опалення в Україні відтепер буде місцева влада, а не уряд.

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