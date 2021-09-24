Україна готова до опалювального сезону - Денис Шмигаль

Крім того, субсидії отримають усі, хто їх потребує.

Український уряд розробив чіткий план із тарифної політики та стабільного опалювального сезону. В Україні ціна на газ стабільна - менш ніж 8 грн за кубічний метр.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 24 вересня.

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"Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність регіонів становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд кубічних метрів. Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 млрд кубів. У 2017 році —16,8 млрд кубів. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період", - резюмував Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що тарифи на газ для населення незмінні:

"У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 грн. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року", - зауважив очільник уряду.

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