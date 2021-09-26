Таліби звинуватили Таджикистан у втручанні в справи Афганістану

Таліби звинуватили Таджикистан у втручанні в справи Афганістану

На відміну від Узбекистану і Туркменістану, Таджикистан займає щодо "Талібану" досить різку позицію.

Виконувач обов'язків заступника голови сформованого бойовиками "Талібану" уряду Абдул Гані Барадар звинуватив Таджикистан у втручанні в справи Афганістану.

Про це Барадар сказав в ефірі телеканалу Al-Jazeera.

"Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія", — повідомив він.

Відзначимо, що в той час, як Узбекистан і Туркменістан ведуть переговори з талібами, Таджикистан займає відносно "Талібану" досить різку позицію. Президент Таджикистану Емомалі Рахмон закликав створити в Афганістані інклюзивний уряд за участю всіх національних меншин. Душанбе турбує доля етнічних таджиків в Афганістані. Таджики складають від 27 до 40% населення Афганістану.

Раніше МЗС Таджикистану вручило ноту протесту послу Сполучених Штатів через скандальну заяву Джо Байдена.

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