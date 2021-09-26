"Я не плачу грошей": Залужний про 1,5 млрд боргів військовим

За словами головнокомандувача ЗСУ, Мінфін запевнив Міноборони, що усі кошти будуть виплачені.
Міністерство фінансів пообіцяло погасити заборгованість перед українськими військовими.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Залужний прокоментував заяву омбусменки Ірини Денісової, що заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям ЗСУ становить майже півтора мільярда гривень. Генерал пояснив, що грошей в бюджет на виплати військовим було закладено менше, ніж очікувалось.
"Я не плачу грошей. Я сам їх отримую від Міноборони. Принаймні можу сказати, за тією інформацією, яка в мене є, призупинені виплати були у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Йдеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Гроші тепер пішли на оплату липня", — сказав Залужний.
За його словами, минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього питання. Кошти вже виділені. Мінфін запевнив Міноборони про те, що все буде виплачено.
Раніше Валерій Залужний розповів, що після навчань у Білорусі російські військові досі перебувають біля українських кордонів.