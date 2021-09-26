"Я не плачу денег": Залужный о 1,5 млрд долгов военным

"Я не плачу денег": Залужный о 1,5 млрд долгов военным

По словам главнокомандующего ВСУ, Минфин заверил Минобороны, что все средства будут выплачены.

Министерство финансов пообещало погасить задолженность перед украинскими военными.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

Залужный прокомментировал заявление омбусмена Ирины Денисовой, что задолженность по обязательным выплатам военнослужащим ВСУ составляет почти полтора миллиарда гривен. Генерал пояснил, что денег в бюджете на выплаты военным было заложено меньше, чем ожидалось.

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"Я не плачу денег. Я сам их получаю от Минобороны. По крайней мере могу сказать, по той информации, которая у меня есть, приостановлены выплаты были в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет о единовременных выплатах, которые действительно являются обязательными. Мы закрыли июнь оздоровительными. Деньги теперь пошли на оплату июля", — сказал Залужный.

По его словам, на прошлой неделе министр обороны проводил совещание по этому вопросу. Средства уже выделены. Минфин заверил Минобороны о том, что все будет выплачено.

Ранее Валерий Залужный рассказал, что после учений в Беларуси российские военные до сих пор находятся у украинских границ.

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