Обрушения дома в Майами: нашли еще восемь тел

Спасательную операцию прекратили.
Еще восемь тел нашли на месте обрушения дома в Майами.
Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, — пишет USAToday.
Таким образом число жертв возросло до 54.
Ранее сообщалось, что число жертв - 46.
"Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы", — заметила Кава.
По ее словам, еще 86 человек считаются пропавшими без вести.
При этом спасательная часть операции прекращена, речь теперь идет о поиске тел погибших. Шансы на выживание пропавших без вести нулевые. Ранее родственники поблагодарили представителя пожарноспасательной службы и поаплодировали ему за его усилия для спасения их близких.
12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.