Обрушения дома в Майами: нашли еще восемь тел

Обрушения дома в Майами: нашли еще восемь тел

Спасательную операцию прекратили.

Еще восемь тел нашли на месте обрушения дома в Майами.

Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, — пишет USAToday.

Таким образом число жертв возросло до 54.

Ранее сообщалось, что число жертв - 46.

"Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы", — заметила Кава.

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По ее словам, еще 86 человек считаются пропавшими без вести.

При этом спасательная часть операции прекращена, речь теперь идет о поиске тел погибших. Шансы на выживание пропавших без вести нулевые. Ранее родственники поблагодарили представителя пожарноспасательной службы и поаплодировали ему за его усилия для спасения их близких.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

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