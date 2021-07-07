В США неуклонно растет число жертв обрушения дома в Майами

В США неуклонно растет число жертв обрушения дома в Майами

Судьба 109 человек до сих пор остается неизвестной.

Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36.

Об этом пишет AP.

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Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в июне. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. Судьба 109 человек до сих пор остается неизвестной.

Ранее мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, снос остаток дома открыл для спасателей ранее недоступный район, хотя шансы найти там выживших уменьшились.

Рабочие немедленно приступили к расчистке новых завалов после сноса здания ночью воскресенья, чтобы спасатели могли начать пробираться к тем частям подземного гаража, представляющих особый интерес.

Официальные лица сообщили, что поисковые работы возобновились до полуночи. Они были отменены в субботу, чтобы дать возможность специалистам просверлить отверстия для взрывчатки, необходимой для сноса.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

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