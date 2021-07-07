Лесная терапия: почему стоит гулять на природе

Лесная терапия: почему стоит гулять на природе

Забота — это пригласить родителей на прогулку в лес.

Лесная терапия — так можно назвать прогулки в лесу из-за их влияние на здоровье.

Центр общественного здоровья Украины собрал 5 причин, почему такая активность пойдет на пользу вам и вашим родным.

Прогулки в лесу уменьшают кровяное давление и уровень гормона стресса кортизола, помогает успокоиться.

Лесная терапия может играть важную роль в укреплении здоровья и профилактике заболеваний любое среду положительно влияет на нашу психику, позволяет восстановить энергию и отдохнуть;

Прогулки в лесу — приятный вид физической активности, непременно улучшит настроение;

Ваши глаза отдохнут от мониторов и гаджетов, а сейчас это очень актуально.

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"Пользуйтесь случаем и собирайтесь в лес. Это не только отличный способ насладиться общением с родными, но и полезно для здоровья", — говорится в сообщении.

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