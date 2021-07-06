Как правильно охлаждаться в жару: советы Минздрава

Жара — очень серьезная угроза для жизни.

Из-за аномально высоких температур на прошлой неделе в Канаде умерли сотни людей. Главная причина — тепловой удар.

Как при жаркой погоде правильно охлаждаться, не заболеть и не получить травм — рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Помещение с включенным кондиционером — хорошее решение, чтобы охладиться во время жаркого дня. Но не включайте кондиционер сразу на очень низкую температуру, если вы только пришли с улицы. Снижайте ее постепенно, потому что из-за переохлаждения можно простудиться. Также не сидите напротив кондиционера, поскольку холодный поток воздуха в одну точку может вызвать воспаление мышц.

На момент жары нужно много пить. Больше, чем обычно, потому что в жаркие дни ваш организм теряет жидкости больше. Правильное решение — пить воду. Напитки, содержащие кофеин, алкоголь и много сахара приводят к большим потерям воды. Очень холодная вода может вызвать судороги желудка. Откажитесь от алкоголя, сладких и кофеиносодержащих напитков.

Прохладный душ или ванна тоже помогут снизить температуру тела. Такое купание должно быть комфортным, поэтому постепенно снижайте температуру воды, а не сразу максимально выкручивайте кран в сторону синей отметки.

Напомним, погода в Украине на Ивана Купала, 7 июля, будет дождливой. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ливни, шквальный ветер и даже град. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.

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