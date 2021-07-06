Среда будет жаркой: прогноз погоды в Украине на 7 июля

Среда будет жаркой: прогноз погоды в Украине на 7 июля

В отдельных районах возможны град и шквалы.

В среду, 7 июля, в Украине будет господствовать жара.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве 7 июля будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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