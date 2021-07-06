Ни для кого не секрет, что в свежих овощах витаминов содержится гораздо больше, чем в тех, которые подвергались термической обработке. Именно поэтому овощные салаты предпочтительнее отварных, жареных или запеченных овощей.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить салат со свежими шампиньонами. Впрочем, название достаточно условно, потому что залитые ароматной заправкой они в течение часа, отведенного для настаивания, успеют промариноваться.

Ингредиенты:

0,5 кг шампиньонов

3 стручка болгарского перца

2 луковицы

5 столовых ложек соевого соуса

3 столовые ложки оливкового масла

1,5 столовые ложки лимонного сока

1 зубок чеснока

укроп

итальянские травы

орегано

острый молотый перец

молотая паприка

Приготовление

Шампиньоны протереть влажной салфеткой и нарезать произвольными кусками. Небольшие грибы разрезайте пополам, крупные – начетверо.

Болгарский перец вымыть, очистить от семян и нарезать соломкой. Очищенный лук нарезать полукольцами.

Соевый соус соединить с оливковым маслом и лимонным соком, добавить пропущенный через пресс чеснок и измельченный укроп, приправить итальянскими травами, орегано, острым молотым перцем и молотой паприкой и хорошо вымешать.

Шампиньоны соединить с луком и болгарским перцем, полить заправкой, перемешать и оставить на 1 час мариноваться.

На заметку

Чтобы салат выглядел красиво и ярко, выбирайте болгарский перец разных цветов – красный, желтый и зеленый.

Лимонный сок можно заменить яблочным или винным уксусом. Особую пикантность салату придаст бальзамический уксус.

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