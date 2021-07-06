В Москве на вакцинацию пришел "инопланетянин": видео

Пользователи Сети считают это последствиями побочного действия первой дозы "СупутникV".

В столице России "необычный пациент" посетил один из пунктов вакцинации, удивив как врачей, так и других посетителей пункта.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо" в Facebook.

Судя по голосу, "сказочным героем" оказался мужчина. Он был одет в женский корсет, юбку, и имел странные накладки на ногах. Также странный пациент поразил длиной ногтей и цветом помады.

Напомним, в NASA исследуют "странный камень" с Красной планеты. Этот камень может быть метеоритом или частью поверхности, которая откололась в результате столкновения.

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