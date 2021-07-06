Умер глава Госводагентства Украины Валентин Шлихта

Прощание состоится 7 июля в Ровно.
Во вторник, 6 июля, скончался глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Госводагентство с грустью сообщает, что глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги — мудрого и порядочного руководителя", — говорится в сообщении.
Государственное агентство водных ресурсов выражает соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 7 июля в Ровно.
Кабинет Министров назначил Шлихту (1962 г.р.) председателем Государственного агентства водных ресурсов 8 июля 2020.
Как сообщалось, 3 июля в Киеве после тяжелого инсульта умер бывший заместитель министра культуры, журналист, переводчик и активист Юрий Рыбачук. Ему было 48 лет.