Байден продолжил на год санкции против Гонконга: названа причина

Байден продолжил на год санкции против Гонконга: названа причина

Ситуация в Гонконге продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности.

Президент США Джо Байден продлил к 14 июля 2022 года санкции отношении китайского Гонконга.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине режим национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенный 14 июля 2020 года, должен продолжиться после 14 июля 2021 года, — говорится в сообщении.

Из-за этого Байден продлил на год режим национальной чрезвычайной ситуации по ситуации в Гонконге.

Напомним, что 14 июля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торговоэкономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР.

Пекин резко ответил на утвержденные Трампом санкции, обвинив США во "вмешательстве во внутренние дела" страны.

Санкции были приняты в связи с принятым Китаем законом о нацбезопасности Гонконга. В США считают, что такой закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Как сообщалось, высший законодательный орган КНР Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 30 июня принял контроверсионный закон о национальной безопасности Гонконга — специального административного района Китая.

В 2019-2020 годах Гонконг захлестнула новая волна массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. Теперь иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.

Новости мира: в Гонконге закрыли самое демократическое издание

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку