Олимпиада без рукопожатий: организаторы нынешних игр в Токио сообщили о новых ограничениях

Олимпиада без рукопожатий: организаторы нынешних игр в Токио сообщили о новых ограничениях

Изменения коснулись даже процесса награждения.

Олимпиада без рукопожатий. Организаторы нынешних игр в Токио объявили ряд особенностей нынешних соревнований.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Пожимать руки и обниматься спортсменам теперь запрещено. Изменения коснулись даже процесса награждения — призеры будут самостоятельно надевать медали себе на шею. А приносить им их будут работники в продезинфицированных перчатках.

Летние олимпийские игры стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение — большинство соревнований пройдут без зрителей.

Новости мира: организаторы Олимпиады в Токио объявили особенности ее проведения

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