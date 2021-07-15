Олимпиада без рукопожатий: организаторы нынешних игр в Токио сообщили о новых ограничениях

Изменения коснулись даже процесса награждения.
Олимпиада без рукопожатий. Организаторы нынешних игр в Токио объявили ряд особенностей нынешних соревнований.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Пожимать руки и обниматься спортсменам теперь запрещено. Изменения коснулись даже процесса награждения — призеры будут самостоятельно надевать медали себе на шею. А приносить им их будут работники в продезинфицированных перчатках.
Летние олимпийские игры стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение — большинство соревнований пройдут без зрителей.